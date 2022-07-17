Главной целью посещения Джо Байдена завода компании Samsung в мае стала попытка вовлечь Южную Корею в антикитайский технологический альянс. Об этом со ссылкой на Business Korea сообщило издание 3DNews.

Отмечается, что власти США вынашивают идею привлечения других стран к технологической блокаде КНР с марта текущего года. По данными издания, в альянс должны выйти Тайвань, Япония и Южная Корея, а США станут во главе этого объединения.

Южная Корея не приняла окончательного решения относительно предложения Байдена. Якобы правительство страны не горит желанием вступать в альянс, поскольку основную часть экспортной выручки крупнейшие корейские полупроводниковые предприятия – Samsung Electronics и SK hynix – получают именно в Китае.

Вместе с тем 3DNews отмечает, что и другие потенциальные участники антикитайского объединения тоже не проявляют единства в поддержке идеи правительства США.