США работают над тем, чтобы положить конец деятельности ЧВК «Вагнера» по всему миру, заявил советник Госдепа Дерек Чолле во время визита в Сербию.

«Мы видим, что группа Вагнера пытается нанимать военнослужащих в Сербии и других странах – и этого терпеть мы не намерены», – цитирует его Associated Press. По его словам, Вашингтон озабочен «ужасной деятельность» российских наемников и хочет начать совместную работу с властями стран, где присутствует «Вагнер», чтобы «положить конец этой деятельности».

Перед этим появились сообщения о том, что ЧВК «Вагнера» открыла в Сербии свой информационный центр. Хотя позднее эта информация была опровергнута, запустившийся в Сербии российский пропагандистский портал RT опубликовал объявление о наборе боевиков для войны в Украине, в котором предлагались «более чем привлекательные» условия.

США начали следить за тем, как российская армия наемников расширяет свою деятельность в Европе и Африке, писало Politico со ссылкой на документы Белого дома для внутреннего пользования.

«Правительство США обеспокоено тем, в какой степени ЧВК «Вагнер» вмешивается во внутреннюю политику суверенных стран, нарушает права человека и лишает их природных богатств», – отметил один из высокопоставленных представителей администрации президента Джо Байдена.

В частности, Вашингтон собирает информацию о деятельности ЧВК в Центральноафриканской Республике, Мали и Сербии. Американские чиновники считают, что при помощи наемников Россия защищает в этих странах свои экономические интересы и борется с антипутинскими настроениями, хотя Кремль и отрицает свою связь с «Вагнером».

Ранее США ввели санкции против основателя «Вагнера» Евгения Пригожина и рассматривают включение ЧВК в список террористических организаций. Также Белый дом ввел дополнительные меры экспортного контроля, чтобы усложнить российским наемникам доступ к технике и оружию, в которых используются американские технологии. После этого представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что теперь «Вагнеру» приходится искать поставщиков оружия по всему миру. (moscowtimes.ru)