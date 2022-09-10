США, страны «Большой семерки» (G7) и Европейский Союз вводят запрет на транспортировку российской сырой нефти по морскому пути.

Как говорится в предварительном руководстве по реализации политики морских перевозок, опубликованном Министерством финансов США, запрет начнет действовать с 5 декабря 2022 года, а с 5 февраля 2023 года будет расширен.

«В рамках коалиции стран, включающей «Большую семерку» и ЕС, Соединенные Штаты, будет осуществляться политика в отношении широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения. Этот запрет вступит в силу 5 декабря 2022 года в отношении морских перевозок сырой нефти и 5 февраля 2023 года в отношении морских перевозок нефтепродуктов», – говорится в сообщении.