США финансово помогут американским компаниям с выводом производства из Китая

Администрация США будет финансово поощрять вывод производства и цепочек поставщиков американских компаний из Китая и Гонконга. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала Fox Business глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Он утвердительно ответил на вопрос, способны ли последние события в Гонконге обострить двусторонние отношения Вашингтона и Пекина. «В краткосрочной перспективе да. Я, откровенно говоря, считаю, что Китай совершает огромную ошибку, присваивая себе право судить о параметрах национальной безопасности Гонконга. Они должны были соблюдать принцип «одна страна — две системы», а мы видим попытку заменить его на «одну страну — одну систему» и отобрать многие свободы у населения Гонконга», — утверждал Кадлоу.

«Это будет иметь очень плохие финансовые последствия для Гонконга. И мы [США] будем приветствовать любую американскую компанию, работающую в Гонконге или в материковом Китае, будем делать все возможное, чтобы полностью возмещать им расходы на перевод своего производства и цепочек поставщиков в Соединенные Штаты», — информировал глава Национального экономического совета Белого дома.

По его словам, это не помешало вице-премьеру Госсовета КНР Лю Хэ недавно провести «очень конструктивные переговоры» с министром финансов США Стивеном Мнучином и представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером. «Торговая сделка пока остается в силе. Мы посмотрим, как Китай будет ее выполнять, особенно в областях соблюдения прав интеллектуальной собственности, принудительной передачи технологий и закупок сырьевых товаров», — продолжал Кадлоу, назвав в числе серьезных ошибок действия КНР на первом этапе борьбы с коронавирусом.

«Китай должен соблюдать стандарты США, если он хочет привлекать дополнительные средства здесь. Это является еще одной темой обсуждения с китайской стороной», — сказал глава Национального экономического совета Белого дома. По его версии, в данном вопросе Пекин «движется не в том направлении и допускает много отговорок». Кадлоу выразил надежду на то, что КНР скоро образумится.(ТАСС)