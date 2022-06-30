США экстрадировали в Турцию предполагаемого организатора кровавого теракта 2013 года в городе Рейханлы Мемета Гезера, отбывавшего заключение в одной из американских тюрем, сообщает Агентство Анадолу.

Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Министерства внутренних дел Турции.

В ведомстве напомнили, что Юсуф Назик, спланировавший теракт в Рейханлы, рассказал на допросе, что получил поручение от Мехмета Гезера, который был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Запрос о передаче Турции Гезере, осужденного в США за хранение и торговлю наркотическими веществами, был одобрен американскими властями.

Гезера доставили в Стамбул в сопровождении сотрудников служб США, где передали представителям прокуратуры.

Мемет Гезер родился 9 мая 1967 в городе Антакья.

В Турции он разыскивался по 17 статьям Уголовного кодекса, в том числе за причастность к террористической организации и попытку подрыва единства и целостности государства.

В городе Рейханлы южной турецкой провинции Хатай в 2013 году прогремели два взрыва – вблизи здания мэрии и у почты.

В результате двойного теракта погибли 53 человека, был нанесен ущерб 912 постройкам и 148 транспортным средствам.