США договорились о «краже сирийской нефти» с курдским альянсом ДСС

США договорились о покупке сирийской нефти с курдским альянсом «Демократических сил Сирии» (ДСС, SDF). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Дамаска.

Сирийские власти не сказали, какая конкретно компания пытается оформить сделку с боевиками. Договор, который, предположительно, уже заключили стороны, назвали «кражей сирийской нефти». Представители ДДС и Вашингтона не давали комментариев Reuters.

Отмечается, что заявление вышло спустя пару дней после слушания комитета Сената США по международным отношениям. Там американский сенатор Линдси Грэм и госсекретарь страны Майкл Помпео упоминали сделку между ДДС и Вашингтоном. Грэм отметил, что американская сторона хочет модернизировать месторождения на северо-востоке страны.

«Сделка заняла немного больше времени, чем мы надеялись, и теперь мы наконец в процессе ее реализации», — ответил госсекретарь. Ни Помпео, ни Грэм не стали уточнять, с кем курды заключили договор.

О том, что США решили расширить две крупнейшие базы в Сирии, сообщалось в начале февраля. Отмечалось, что тем самым Вашингтон продолжит сохранять свое присутствие в районе нефтяных месторождений региона. Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о выводе войск с нефтяных месторождений, Вашингтон усиливает свое присутствие на территориях, подконтрольных Отрядам народной самообороны (YPG/PKK).

Сирия добывала около 380 тысяч баррелей нефти в день до начала вооруженного конфликта в 2011 году. После этого Дамаск потерял контроль над большинством месторождений — они находятся на восточном берегу реки Евфрат, в провинции Дейр-эз-Зор. Сейчас их контролируют боевики.