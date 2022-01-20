Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет считать вторжением на Украину любое пересечение границы этой страны российскими войсками, указав, что американская сторона будет готова ввести санкции, передает ТАСС.

«Я абсолютно четко говорил президенту [России Владимиру] Путину, и с его стороны нет никакого недопонимания, что если любые, любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной, это будет вторжением», — сказал глава Белого дома.

Байден предупредил, что в ответ на такой шаг последует «жесткий и скоординированный экономический ответ», который он детально обсуждал с союзниками США, а также изложил российскому лидеру.

Также он отметил, что Соединенным Штатам и их союзникам необходимо быть готовыми принять меры, если Россия будет действовать против Украины не военные, а иные методы.

«Россия давно использует иные методы с целью агрессии, нежели открытые военные действия. Полувоенная тактика, так называемые атаки в серой зоне, действия российских военных, которые не носят российскую форму», — заявил политик.