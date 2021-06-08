США считают Арктику одним из регионов, где они состязаются с другими странами за ее ресурсы, и поэтому намерены противостоять ее милитаризации со стороны России. Об этом в ходе онлайн-конференции по безопасности заявила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, сообщает ТАСС.

«Арктика — это один из тех [регионов], где у нас идет состязание за ресурсы и превосходство», — сказала она.

По словам Хикс, для американских военных Арктика также является новым географическим регионом, где Вашингтон изучает, как проводить там «научные изыскания, спасательные операции, осуществлять общие правила кораблевождения».

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