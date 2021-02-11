Средние зарплаты азербайджанцев оторвались от официальной статистики

Среднемесячная номинальная заработная плата работников в Азербайджане составила 707,3 манатов, информирует Государственный комитет статистики.

По предварительным данным за минувший год, среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников выросла на 11,4% по сравнению с предыдущим годом, сообщило ведомство, апеллируя к росту зарплат преимущественно в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой сфер, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи, а также транспортного и складского хозяйств.

Сколько в действительности получают наши граждане? Даже небольшой опрос населения показывает, что зарплату на заявленном статистикой уровне в среднем население нашей страны не получает. Чтобы удостовериться в этом, достаточно также посмотреть на объявления вакансий, где чаще всего встречаются зарплаты в 400 – 500 манатов. И это вполне понятно, поскольку львиная доля рынка труда – это предприятия общепита и торговля. Именно в этом сегменте чаще всего требуются работники, чьи зарплаты за редким исключением превышают 500 манатов за рабочий день, превышающий стандартные 8 часов.

А вот вам объявления:

«В бутик требуется женщина (русский язык обязателен). Зарплата 400 манатов. Понедельник – выходной. График 10:00 до 19:00 вечера».

«Требуется продавщица в фитнес клуб, активная, энергичная и общительная. Зарплата 500 азн. График с 9:00 — 21:00, один выходной».

«В магазин спортивного питания нужна девушка продавщица. Зарплата 250 манатов».

«Требуются официанты. Зарплата: 450-500 +% +чаевые».

Именно такие извещения составляют львиную долю объявлений о приеме на работу в Баку. Заметьте, что речь идет о столице, где средняя зарплата, согласно данным Бакинского городского управления статистики составила 927 манатов. Кто и на какой позиции получает такие средние зарплаты? И как получилось, что зарплаты в главном городе страны, охваченном карантином и жесткими запретами на работу субъектов экономической деятельности, превысили уровень минувшего года?

О том, что зарплаты по стране заметно упали, говорится в заявлениях официальных ведомств. В минувшем году средняя зарплата составила примерно 702 маната, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в ходе обсуждения проектов государственного и сводного бюджетов на 2021 год на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству. Что касается заявленных данных о росте зарплат, по данным экономиста Неймата Алиева, согласно официальной статистике в январе – декабре позапрошлого года средняя зарплата по стране значилась на уровне 634,8 манатов.

В январе – марте минувшего года этот социально-значимый показатель увеличился до 744,5 манатов, однако в течение всего прошлого года зарплаты граждан уменьшались. Так, за январь – декабрь минувшего года средняя зарплата по стране сократилась по официальной версии до 707,3 манатов, тогда как в январе –марте она была на уровне 744,5 манатов. «Хотя среднемесячная заработная плата в первом квартале минувшего года увеличилась по сравнению с позапрошлым годом, в следующие девять месяцев она начала снижаться», — сказал экономист.

По мнению экономиста Ровшана Агаева, средние зарплаты по стране не превышают половину заявленной суммы. «Госкомстат выводит усредненную цифру по всем отраслям, тогда как средняя зарплата по стране намного ниже», — сказал он в комментариях #. — Для наглядности эксперт предлагает приглядеться к средней оплате за труд в большинстве сфер экономики. К сожалению, местное статистическое ведомство не информирует о зарплатах в каждой отдельно взятой отрасли, и по этой причине сложно подсчитать наверняка количество тружеников, получающих больше 700 манатов в месяц.

Наконец, в мире существует несколько видов статистических средних зарплат. Есть среднеарифметическая, а есть медианная, которая предполагает, что половина людей получает больше этой суммы, а другая половина – меньше. И это совсем разные цифры, более похожие на реальные, говорит экономист. Однако местная статистика использует именно номинальный показатель.