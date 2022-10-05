Спикер кыргызского парламента Талант Мамытов на заседании в среду объявил об отставке по собственному желанию.

Как сообщает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба парламента республики.

«На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 5 октября, Талант Мамытов по собственному желанию сложил с себя полномочия тораги спикера Жогорку Кенеша Кыргызстана. В завершение своего выступления торага Талант Мамытов выразил признательность коллегам за оказанное ему доверие, подчеркнув, что решение уйти с данного поста принято по собственному желанию», — говорится в сообщении на сайте парламента.