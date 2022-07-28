Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела на севере Ирака очередную успешную операцию по нейтрализации главарей террористической организации РКК, сообщает Агентство Анадолу.

По данным источников в структурах безопасности Турции, в городе Сулеймание ликвидирована одна из главарей террористов PKK Хатидже Хезер по позывным «Бериван Зилан».

Хезер орудовала в рядах террористов с 1991 года. Группа сотрудников MİT, участвовавших в ликвидации террористки, вернулась в Турцию.

Террористка Хатидже Хезер в 2004 году была назначена руководителем отряда PJAK (женского крыла PKK) по Армении.

С 2008 года она находилась в рядах террористов в районе лагеря Махмур на севере Ирака, а с 2017 года возглавила отряды PJAK в Сирии.

Уничтоженная террористка была старшей сестрой экс-депутата парламента Турции от Демпартии народов (HDP) по провинции Ван Тугбы Хезер Озтюрк. Их брат был уничтожен турецкими военными в перестрелке в 1998 году.