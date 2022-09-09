В последнее время участились случаи, когда российские спецслужбы пытаются завербовать граждан Германии, путешествующих в Россию, в качестве информаторов, сообщил в пятницу, 9 сентября, немецкий еженедельник Der Spiegel со ссылкой на имеющийся в его распоряжении внутренний аналитический доклад Федерального ведомства по охране конституции.

В документе указано, что мишенью служб РФ могут стать в особенности сотрудники дипломатических представительств Германии. Но и путешествующие в Россию с частными или деловыми поездками тоже находятся в зоне риска, считают в BfV. Ведомство прогнозирует, что в дальнейшем российские агенты будут «обрабатывать» граждан ФРГ, вероятно, куда «жестче и бесцеремоннее», чтобы склонить к сотрудничеству. При этом они могут использовать компрометирующие сведения или создавать ситуацию для оказания давления на человека, уточняет издание.

Министерство иностранных дел ФРГ прямо предостерегает сограждан, планирующих визиты в Россию, от использования социальных сетей. «Критические высказывания о текущих политических событиях» могут быть «связаны с непредсказуемыми личными рисками», указали в МИДе. В Москве полиция уже проводила проверки, в ходе которых в мобильных телефонах лиц, заинтересовавших спецслужбы, изучались их высказывания в мессенджерах и соцсетях.

В июне министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, давая оценку деятельности российских разведслужб в Германии, обратила внимание на то, что «особенно в таких чувствительных местах, как правительственный квартал в Берлине, риски прослушивания и опасность несанкционированной утечки данных реальны и не должны недооцениваться».

Фезер предупредила, что разговоры, которые ведутся посредством обычных телекоммуникационных сетей, «в принципе не защищены от прослушивания». Следует предположить, что иностранные спецслужбы «прилагают значительные усилия для перехвата и прослушивания телекоммуникационных соединений», констатировала министр.