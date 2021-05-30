Датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками в 2013 году. Об этом сообщили в воскресенье немецкая газета Süddeutsche Zeitung, а также телерадиокомпании ARD и WDR.

По данным СМИ, для прослушки использовался центр, расположенный рядом с Копенгагеном.

Скандал вокруг АНБ начался еще в 2013 году, когда еженедельник Der Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями — выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель.