«Азербайджан восстановил в Карабахе конституционное право, признанное в высших международных документах».

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил член депутатской фракции «Слуга народа», член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины Федор Вениславский.

Он отметил, что освобождение Азербайджаном своих исторических земель в минувшем году достойно уважения: «Этот пример еще раз показывает, что временно оккупированные территории рано или поздно вернутся к владельцу. Украинский народ с этой точки зрения поддерживает азербайджанский народ. Усиление Азербайджаном своей армии в течение долгих лет позволило завершить конфликт с минимальными потерями. Украина в будущем может воспользоваться этим опытом».