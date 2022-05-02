Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что «слабость и некомпетентность» его преемника и политического оппонента Джо Байдена сделали возможным начало специальной военной операции РФ в Украине, и что при его администрации «такого точно не произошло бы».

«Байден превратил Афганистан в то, о чем никто никогда не смог бы подумать. На мой взгляд, когда (президент РФ) Владимир Путин взглянул на это, он решил: пора вводить войска (в Украину – ред.). При мне он не сделал бы это, никогда не сделал бы», — сказал Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Небраска. Трансляцию вело местное телевидение.