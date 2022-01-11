Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Дельтакрон» считают искусственно созданной мутацией во время секвенирования. Об этом написала эпидемиолог-инфекционист, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове в Twitter 10 января.

«Давайте не будем использовать такие слова, как «Дельтакрон», «Флурон». Пожалуйста! Эти слова подразумевают комбинацию вирусов/штаммов, но этого не происходит. «Дельтакрон», вероятно, образовался из-за загрязнения образца во время секвенирования», — написала она. (iz.ru)