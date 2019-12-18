Спасибо, Денис: выводы из «дела Эльвина Исаева»

Удивительное рядом. В то время, как готовился официальный визит в Азербайджан президента Украины Владимира Зеленского, завершившийся, кстати, очень тепло и успешно, в украинских СМИ был устроен настоящий «плач по Эльвину Исаеву». И пользователи социальных сетей, совершенно не разобравшись в сути дела, принялись обелять человека, который для Украины, мягко говоря, другом называться ну никак не может.

Немного, из истории вопроса. Эльвин Исаев жил в России с 90-х годов, в 2001 году получил гражданство РФ. При этом, как позже выяснилось, он не отказался от азербайджанского гражданства. Этот человек никогда не работал в СМИ, не был журналистом. Но, он стал именовать себя блоггером. Сейчас это стало модно, не только в нашей стране, но и во всем мире. Каждый, кому не лень потраченного времени, может объявить себя блоггером на том лишь основании, что выкладывает в Ютуб ролики с собой в главной, зачастую в единственной, роли. Как говорится, ради Бога! Лишь бы не нарушать законы. А именно этим и грешил Э. Исаев. За что и поплатился.

«12 декабря 2019 года гражданин Азербайджанской Республики Исаев Эльвин Ильтихам оглу за нарушение требований миграционного законодательства Украины был депортирован в Азербайджан. В связи с исполнением принятого в отношении него 22 августа 2019 года Насиминским районным судом решения об аресте, 14 декабря он был помещен в СИЗО №1 Пенитенциарной службы. Его уголовное дело расследовалось в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры», — сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что 15 августа 2019 года в Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики по фактам открытых антигосударственных призывов к массовым беспорядкам на территории Азербайджана против Э.Исаева было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК. По его просьбе о проведении защиты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства с участием адвоката адвокатского бюро №12 города Баку Гюльнары Ильясовой ему было предъявлено обвинение, он был допрошен с разъяснением ему сути обвинения, прав и обязанностей обвиняемого.

Указывается также, что необходимые оперативно-следственные мероприятия по проведению полного, всестороннего и объективного следствия, установлению всех фигурантов по данному преступлению продолжаются. Э.Исаев содержится в нормальных условиях, его самочувствие нормальное. Казалось бы, тут просто не к чему придраться. Тем забавнее и удивительнее было наблюдать за попытками организовать кампанию в защиту Э.Исаева в Украине. За ней, кстати, четко просматривались уши армянских провокаторов, старающихся всячески насолить азербайджано-украинским отношениям.

И это при том, что Армения на всех международных платформах поддерживает аннексию Россией украинского Крыма. И не только это имеет место. Российская авиакомпания «Икар» (торговая марка Pegas Fly) получила допуски к выполнению регулярных пассажирских перевозок из трех городов России в Ереван. Как сообщает Интерфакс-Россия со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), авиакомпании предоставлен допуск к полетам в столицу Армении из столицы Крыма — Симферополя — семь раз в неделю, Ставрополя и Уфы — дважды в неделю. Такой вот «привет» передали Украине из Армении. Но армянские защитники талышского сепаратиста Э.Исаева, естественно, об этом не говорят.

Они выполняют свою работу, распространяют ложь о нашей стране, используя для этого любой «повод». «Дело Исаева» из этой категории. И тут нужно сказать отдельное спасибо известному украинскому журналисту и блоггеру Денису Казанскому. Настоящему и признанному, кстати, блоггеру, а не провокатору а-ля Исаев. На своей странице в Фейсбук Д.Казанский сделал запись. «Уже несколько дней в СМИ и в соцсетях вижу вал публикаций в стиле «кошмар, Украина выдала Азербайджану оппозиционного блоггера, который у нас скрывался от политических преследований!» и в таком же духе. Ребят, вы б хоть бы пробовали для начала загуглить, кто такой этот самый Эльвин Исаев, прежде чем что-то о нем писать»,- указал Д.Казанский.

Он указал на то, что Эльвин Исаев талышский сепаратист. «Есть такой небольшой народ в Азербайджане — талыши, часть которого хочет образовать собственную республику и отделиться. И именно на этой почве Исаев и невзлюбил азербайджанские власти. Но самое главное, что, как и многие другие сепаратисты, талышские активисты и в частности Эльвин Исаев поддерживают боевиков ДНР и ЛНР. Вот публикация с талышского сайта за 2015 год «Талыши Питера отправляют в ДНР и ЛНР гуманитарную помощь». На видео — сам Эльвин Исаев, который в то время жил в РФ и вообще-то является гражданином России. «Держитесь, Россия с вами, азербайджанские талыши с вами. Мы за вас!», — говорит Исаев. Не понимаю, зачем Исаев с такими взглядами вообще решил ехать в Украину. Можно было догадаться, что здесь у него могут возникнуть проблемы. В итоге так и получилось. Не вижу в этом ничего удивительного, равно как и не вижу никакого смысла удерживать таких персонажей в нашей стране и давать им политическое убежище. Своих хватает…»,- написал украинский журналист и блоггер.

Позже, издание «Цензор.НЕТ» также опубликовало видеозапись, которая свидетельствует о симпатиях Э.Исаева к донецким и луганским сепаратистам. К счастью, после этих разоблачительных публикаций, мнение о талышском сепаратисте, который был депортирован из Украины в Азербайджан, где его еще не осудили, но над которым будет объективный суд, изменилось. Но данный случай продемонстрировал, сколь важно нам вести грамотную, разъяснительную работу с украинскими СМИ, отстаивая интересы Азербайджана. Например, важно организовывать визиты в нашу страну представителей ведущих украинских СМИ. Это уж точно будет более правильное и нужное дело, чем приглашение в Баку армянских журналистов в рамках осуществления так называемых «мер по укреплению доверия».