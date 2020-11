SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink

Вскоре после старта был осуществлен очередной спуск первой ступени Falcon 9 на платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще люблю тебя») в Атлантическом океане. «Вывод 60 спутников Starlink подтвержден», — отмечается на странице компании в Twitter.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink. (ТАСС)