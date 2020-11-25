SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink

Американская компания SpaceX осуществила во вторник запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 16-й по счету группировкой из 60 микроспутников Starlink. Старт состоялся на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Первая ступень носителя ранее использовалась при шести запусках. Как отмечает портал Space.com, до сих пор этот элемент Falcon 9 никогда не применяли семь раз. По информации портала, SpaceX проводит запуск ракеты этого типа уже в сотый раз.