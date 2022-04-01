Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с группировкой из 40 спутников в рамках миссии Transporter-4, сообщает РИА Новости.

Запуск был произведен с мыса Канаверал во Флориде. Отмечалась, что ракета будет лететь вдоль восточного побережья штата и ее будет видно с земли. Многоразовая первая ступень ракеты успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане через 10 минут после запуска.

В SpaceX уточнили, что Transporter-4 является четвертой миссией компании по совместному использованию небольших спутников.