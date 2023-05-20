Ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту пять спутников связи компании Iridium и 16 — OneWeb. Об этом сообщается на странице SpaceX в Twitter.

Ракета была запущена с космодрома на базе Ванденберг ВВС США в Калифорнии. Развертывание спутников Iridium началось примерно через час после старта, а после за ними последовали устройства OneWeb.

Пять спутников Iridium будут служить в качестве запасных на орбите для обеспечения доступа к голосовой связи и передаче данных в любой точке Земли. Спутники OneWeb же предназначены для обеспечения широкополосным интернетом с помощью мобильной спутниковой связи.