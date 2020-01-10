Создатели проекта «Артефакты Кавказа»: Известные факты раскрылись иначе

В Центре современного искусства YARAT 14 января состоится презентация проекта «Артефакты Кавказа» и первого фильма этого цикла «Тайны государства Ширваншахов». 15 января в 20:20 ленту покажут по телеканалу СВС.

«Серия документальных фильмов «Артефакты Кавказа» посвящена изучению тех или иных древних объектов, имеющих следы воздействия человека, археологических памятников, найденных в результате раскопок, заглядывает вглубь веков и тысячелетий, рассматривает различные версии происхождения всего, что имеет историческую ценность не только местного, но и мирового значения», — рассказывает # продюсер телеканала СВС Ренат Ахмедов.

Цикл фильмов посвящен Азербайджану, который является значимой частью региона Южного Кавказа. Автором идеи и руководителем проекта является генеральный директор телеканала СВС Вугар Халилов.

Раскрывая подробности нового проекта, автор сценария и режиссер проекта Эльвин Мирзоев рассказал в интервью «Зеркало», что над фильмом трудилась большая команда профессионалов.

«Факты многократно проверялись, редактировались, уточнялись заново и только после реализовывались на экране. Были проведены уникальные раскопки, исследования древних захоронений. В фильме будут раскрыты интересные подробности обнаружение лунного храма, космическая связь, параллельные миры. Не буду выдавать все секреты – скоро зритель сам все увидит», — говорит Мирзоев.

По его словам, с помощью известных ученых, археологов, историков и экспертов создатели фильма постарались углубиться в таинственное прошлое и найти ответы на извечные вопросы. При этом режиссер подчеркнул, что некоторые даже известные факты в период работы раскрылись иначе.

«Мы стараемся ничего не упустить, заглянуть повсюду, куда есть возможность проникнуть», — подчеркивает он.

Начиная с 15 января, каждую среду в эфире СВС будет представлена новая серия проекта «Артефакты Кавказа».