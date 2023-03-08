В соседней Грузии ширятся протесты против законопроектов «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Во время их обсуждения, перед парламентом Грузии проходил многотысячный митинг протеста, а внутри — на заседании комитета по правовым вопросам — депутаты даже устроили драку.

Проекты новых законов, инициированных депутатами от движения «Сила народа» (которое входит в парламентское большинство вместе с правящей партией «Грузинская мечта»), поляризовали политические силы и общество Грузии.

Новые законопроекты охватывают и СМИ, и неправительственные организации, и физические и юридические лица. “Этот закон – катастрофа для Грузии. Это серьезно повредит европейское будущее Грузии в то время, когда Грузия надеется получить статус кандидата на вступление в ЕС”, — говорит менеджер программы медиа-поддержки PEN SOCIETY Хатия Джинджихадзе.

Посол ЕС в Грузии, польский дипломат Павел Герчински заявил, что эта инициатива противоречит по крайней мере двум из 12 рекомендаций по приобретению статуса кандидата в ЕС. Серьезную обеспокоенность уже несколько раз выразил Госдеп Соединенных Штатов.

Несколько сотен грузинских НПО и СМИ подписали заявление против принятия в Грузии этих законов.

«Этот закон, направленный на гражданское общество — лишь часть большей картины, большей анатомии измены, наш режим считает Запад и свободный мир нашим врагом и пытается культивировать эту путинскую идею, предавая будущее Грузии», — заявляет член партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия.

В грузинской оппозиции считают, что движение «Сила народа» — это просто витрина, за которой скрывается правящая партия «Грузинская мечта».

Однако грузинские провластные депутаты настаивают на своем. “Грузинское общество имеет право знать источники финансирования различных организаций, откуда деньги поступают, куда их тратят. Мы говорим о прозрачности, об отчетности. Никаких ограничений этот закон не накладывает», – уверяет член партии «Грузинская мечта» Гиви Маканадзе.

Итак, сторонники видят в новых законах способ защитить принципы суверенности страны, а противники опасаются за будущее европейской интеграции Грузии и указывают на то, что такие же законы стали инструментом для политических репрессий в России. Какое из мнений тут более верное? И почему?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

«Я считаю, что эти законопроекты и вправду подрывают основы евроатлантической интеграции Грузии, — говорит доктор политических наук, профессор Вахтанг Маисая. — И это связано с принятием еще ряда законов. Один из них Закон о медиа, в который тоже хотят внести существенные изменения не в пользу действующих независимых СМИ. А еще пророссийская партия «Европейские социалисты» инициировала законопроект о создании комиссии по расследованию обстоятельств Августовской войны. Все эти три инициативы должны восприниматься как единое целое, как бы пакет антизападного вектора, и это подрывает основы внешнеполитической ориентации Грузии на Запад».

Что касается именно двух законопроектов об иноагентах и о прозрачности иностранного влияния, это фактически один из видов политического шпионажа, который хотят узаконить официально, полагает профессор. «Все, кто подпадут под клеймо «иноагента», могут даже преследоваться со стороны спецслужб Грузии. У нас уже был такой опыт во время правления Саакашвили – статья 314 УК, по которой даже передача открытой информации, в том числе опубликованной в прессе, рассматривалась как акт шпионажа. И тогда многие НПО тоже по факту могли рассматриваться в качестве иноагентов. Кстати, впоследствии лично я внес в Конституционный суд иск об отмене этой статьи, и это произошло. То есть, я фактически выиграл этот процесс у государства.

И сейчас представители правящей партии и ее сателлит хотят вновь ввести похожую норму, но уже не со стороны УК, а как новый закон. Кстати, эту инициативу уже поддержал премьер-министр Иракли Гарибашвили. Я думаю, это чревато плохими последствиями для нашей страны», — заключил Маисая.

Как заявил в свою очередь российский эксперт по европейским государствам постсоветского пространства, журналист Радио Свобода/Эхо Кавказа (Прага) Вадим Дубнов, закон абсолютно неприличный и в этом смысле те, кто выступают против него, устраивают акции протеста, абсолютно правы.

«Но аргументация, мне кажется, несколько преувеличена и драматизирована, потому что я не думаю, что это попытка сорвать вступление Грузии в ЕС, и уйти в сторону России. В общем, не думаю, что здесь есть какие-то серьезные геополитические цели.

Я думаю, что это игра Бидзины Иванишвили, в частном порядке направленная на попытку договориться о сближении с Европой, но на его условиях. То есть, он по большому счету пытается добиться права для Грузии и для себя быть в какой-то степени «венгрией» и «орбаном». Я думаю, что именно этого пытается достичь теневой властитель Грузии. Я не уверен, что этот закон будет принят в столь жестком варианте, но это как раз тот случай, когда важнее не сам закон, а осадочек (как в том анекдоте) и сигнал, который посылает грузинская власть в Европу. Но это сигнал именно Европе, ни в коем случае не России. И это не преследует никаких геополитических целей», — считает В.Дубнов.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси), политолог Егор Куроптев говорит, что создается впечатление, будто грузинские власти держат в заложниках Путин, ФСБ или инопланетяне, так как иначе объяснить их действия, особенно в последние месяцы, невозможно.

«Говорить о каком-то членстве в Евросоюзе вообще нет смысла. Сейчас есть смысл говорить о том, чтобы вообще сохранить отношения с ЕС и другими стратегическими партнерами народа Грузии. Я это подчеркиваю, потому что власти явно не хотят или боятся видеть демократические страны в числе друзей и всячески их отталкивают всеми действиями, прикрываясь при этом «стремлением в Европу». Они врут активно своему электорату. Но в чем причина? Зачем так агрессивно протаскивать, к примеру, Закон об иноагентах? Когда общество Грузии и все партнеры прямо говорят, что это последняя капля. Только для контроля на выборах и сохранения власти? Подыгрывать радикальному просталинскому или прокремлевскому меньшинству, как это делает путинский режим, только чтобы усидеть в кресле? Страх того, что победа Украины поменяет всё и в Грузии? Желание оттолкнуть от себя Европу и Запад, чтобы не следовать уже никаким стандартам? Не допускать или называть агентами наблюдателей на выборах?

Я не думаю, что эти факторы стоят того, чтобы уничтожать настоящее и будущее страны, которая прошла две войны за свободу и независимость. Все-таки, вероятно, власти Грузии шантажируют инопланетяне и заставляют делать и говорить всё это», — невесело шутит Куроптев.