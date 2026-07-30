Союз журналистов Азербайджана с глубокой обеспокоенностью воспринимает и решительно осуждает распространенную информацию о включении Министерством информации (разведки) Исламской Республики Иран ряда зарубежных медиаструктур, в том числе государственного телеканала Азербайджанской Республики AzTV, в список «вражеских медиаструктур», а также об угрозах привлечения к юридической ответственности лиц, устанавливающих профессиональные связи с этими медиаструктурами.

Угрозы в адрес журналистов из-за их профессиональной деятельности, клеймение медиаструктур как «вражеских» по политическим соображениям и ограничение международных профессиональных связей противоречат свободе слова и выражения мнений, а также фундаментальным принципам независимой журналистики. Подобный подход несовместим с сутью права на свободу убеждений и их свободное выражение, гарантированного статьей 19 Всеобщей декларации прав человека ООН и статьей 19 Международного пакта о гражданских и политических правах. В то же время принятая Международной федерацией журналистов (International Federation of Journalists – IFJ) в 2019 году «Глобальная хартия журналисткой этики» (Global Charter of Ethics for Journalists) закрепляет осуществление профессиональной деятельности журналистов без политического давления и угроз как один из основных принципов международной профессиональной этики.

Подобные шаги негативно влияют не только на профессиональную деятельность журналистов, но и на право общества свободно получать информацию, а также наносят ущерб атмосфере международного сотрудничества и взаимного доверия в сфере медиа.

Союз журналистов Азербайджана считает, что разногласия, возникающие в сфере медиа, должны разрешаться исключительно на основе общепринятых принципов международного права, профессиональной этики и взаимного уважения. Угрозы журналистам за их профессиональную деятельность, ограничение их международных профессиональных связей и превращение медиаструктур в инструмент политического противостояния являются подходом, несовместимым с фундаментальными принципами международного права.

Союз журналистов Азербайджана решительно отвергает любые угрозы, необоснованные обвинения и попытки дискриминации, направленные против азербайджанских медиа и журналистов. Вмешательство извне в профессиональную деятельность азербайджанских журналистов и создание препятствий для выполнения ими своего профессионального долга Союз расценивает как действие, противоречащее универсальным ценностям журналистской профессии и международной профессиональной этике.

Союз журналистов Азербайджана призывает Международную федерацию журналистов (International Federation of Journalists – IFJ), Европейскую федерацию журналистов (European Federation of Journalists – EFJ), Международный институт прессы (International Press Institute – IPI) и другие международные профессиональные организации, действующие в сфере защиты свободы медиа, выразить принципиальное отношение к произошедшему событию и проявить солидарность в деле защиты профессиональных прав и свобод журналистов.

Союз журналистов Азербайджана еще раз заявляет, что любая попытка, направленная против свободы медиа, профессиональной независимости журналистов и свободного обращения информации, наносит удар по фундаментальным принципам свободы слова. Союз и впредь продолжит занимать принципиальную и последовательную позицию в направлении защиты свободы медиа в Азербайджанской Республике, законной профессиональной деятельности журналистов и законных интересов информационного пространства страны.

Союз журналистов Азербайджана

30 июля 2026 года