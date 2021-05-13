«Совпадение? Не думаю!» — российский эксперт о конфликте между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт вышел из-под контроля. Вчера вечером палестинцы взяли под контроль город Лод и выгнали местную администрацию. Уже утром в течение 20 минут ХАМАС выпустило ряд ракет в сторону израильских городов. В такой ситуации, конечно же, первым делом страдают мирные граждане.

Происходящее в Израиле вызвало очень нервную реакцию в регионе, особенно в Турции, которая пытается как-то повлиять на ситуацию. О том, какие процессы развиваются в Израиле и можно ли повлиять на обстановку извне, рассказал в интервью # доцент кафедры политологии и социологии, РЭУ имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

— Как в России оценивают обострение конфликта в Израиле? Может ли он перерасти в региональный?

— В России обращают внимание на совпадение по времени событий, связанных с внутриполитическим кризисом в Израиле и нанесением ракетных ударов со стороны сектора Газа по Земле обетованной. 5 мая сего года Нетаньяху лишился права формировать правительство Израиля. При этом, внутриполитический кризис в Израиле имеет долговременный характер — невозможность сформировать устойчивое правительство привело к четырем парламентским выборам за последние два года. И вот с 10 мая по сегодняшний день ведется интенсивная ракетная атака по территории Израиля. Как говорит один известный российский телеведущий: «Совпадение? Не думаю!».

Поэтому, полагаем, что между внутриполитическим кризисом в Израиле и ракетными ударами по его территории существует прямая связь. Хотел бы обратить внимание, что исламистско-террористическое движение ХАМАС создавалось в конце 1987 года как противоборствующая структура такому палестинскому движению как ФАТХ, ориентировавшемуся на том момент на идеалы социализма. Именно этот факт вызывает подозрения о связи ХАМАС с израильскими спецслужбами.

Поэтому причины сегодняшнего конфликта между официальным Иерусалимом и палестинской территорией, известной под названием Сектор Газа, где властвует ХАМАС, необходимо искать в политическом кризисе внутри Израиля. По этой причине, данный конфликт не может приобрести региональный характер.

— В телефонном разговоре между Эрдоганом и Путиным глава Турции предложил России отправить миротворческую миссию в Израиль. Возможно ли такое?

— Исходя из тех предположений и выводов, которые я озвучил выше, нет смысла в какой-либо миротворческой деятельности. Не нужно делать из миротворцев «козлов отпущения» (прошу прощения, но другого, более мягкого, термина найти не смог для того, чтобы выразить свою позицию). Уверен, что Израиль способен сам справиться с данной ситуацией и привести ее к мирному исходу. Кстати в этом у его руководства есть весьма огромный опыт, и, как мы полагаем в России, ресурсы тоже.

— Ожидаете ли вы, что Иран вмешается в данный конфликт?

— Нет, не ожидаю. Ирану нет никакого смысла вмешиваться в данный конфликт на стороне ХАМАС. Гораздо логичнее для официального Тегерана было бы использовать нынешнюю ситуацию, когда позиции Израиля несколько ослаблены, для укрепления своих позиций в регионе. Но не привлекая к себе большого внимания!