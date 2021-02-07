Советник Трампа рассказал о его жизни после ухода с поста президента

Бывший президент США Дональд Трамп счастлив после того, как покинул Белый дом, и рад обходиться без социальных сетей, заявил старший советник экс-лидера Джейсон Миллер.

«Президент был в очень хорошем настроении после отъезда, было несколько очень нежных моментов с его семьей… Впервые за многие годы я увидел президента по-настоящему расслабленным», — сказал Миллер в интервью газете Times.

Миллер был на борту самолета, на котором Трамп улетел во Флориду вместе с родственниками и другими членами семьи, отмечает издание.(РИА Новости)
| 2021-02-07T09:34:42+04:00 7 февраля 2021, 11:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss