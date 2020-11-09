Советник штаба Трампа назвал ложью сообщения о призыве окружения президента признать поражение

Советник предвыборной кампании американского лидера Дональда Трампа Джейсон Миллер назвал не соответствующими действительности сообщения о том, что первая леди Меланья Трамп и зять главы государства Джаред Кушнер призывали президента признать поражение на выборах.

Ранее телеканал CNN выступил с утверждением, что Кушнер, являющийся старшим советником главы Белого дома, предлагал Трампу согласиться с победой демократа Джозефа Байдена. Аналогичные сведения касались якобы и супруги президента.

«Это неправда. Учитывая неопределенные итоги выборов в ряде штатов, серьезные нарушения при голосовании и недостаток прозрачности в других, Джаред посоветовал президенту Дональду Трампу задействовать все доступные правовые методы для обеспечения точности [голосования]», — отметил в воскресенье Миллер в Twitter. «История про первую леди также является фальшивой», — говорится в записи. (ТАСС)