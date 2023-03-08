Поставки ударных беспилотников Bayraktar TB2 в Украину осуществляет не Турция как государство, а частная компания, но власти им не препятствуют. Так позицию руководства страны объяснил Чагры Эрхан, член Совета безопасности и внешней политики при турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане и ректор университета Алтынбаш (Стамбул), в интервью «Ленте.ру».

Отвечая на вопрос корреспондента издания, советник Эрдогана подчеркнул, что в оборонной отрасли работает множество частных компаний, которые осуществляют поставки своих вооружений самым разным странам, не только Украине. «Почему оно (правительство) должно их запрещать?» — удивился советник Эрдогана, описав отношение турецких властей к поставкам фразой «это хороший бизнес».