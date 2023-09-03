«В последнее время телеканал BBC, в том числе и азербайджанская служба этого СМИ, распространяет необъективные материалы и выступает с предвзятыми утверждениями об отношениях между Азербайджаном и Арменией, текущей ситуации в зоне проживания армян в Карабахском экономическом районе Азербайджана. В этих материалах пропагандируются армянские сепаратисты в Карабахском регионе, который является нашей суверенной территорией, предпринимаются попытки легализовать их «деятельность». Все это вызывает справедливую озабоченность и недовольство, гнев и негодование азербайджанского народа.

Об этом говорится в заявлении Совета прессы.

Подобная деятельность ВВС является очевидным пренебрежением к принципам журналистики и оскорблением ценностей СМИ. Азербайджанское общество считает, что журналистика не должна осуществлять манипулятивную миссию и злоупотреблять возможностями свободы слова. ВВС и ее азербайджанская служба игнорируют это требование, предоставляют трибуну остаткам сепаратистов в Карабахе, с большим рвением транслируют то, что они говорят, и в результате, действуя необъективно, отодвигают реалии на второй план.

Предвзятое и искажающее правду отношение телеканала BBC к мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, к вопросам, связанным с отправкой продуктов питания для армянского населения Карабаха неприемлемо. Такой подход в корне противоречит воле и позиции нашего народа. Мы твердо заявляем, что предоставление BBC эфира представителям сепаратистских сил в Карабахе, отведение этим телеканалом места фейковым сентиментальным сценам, противоречащим действительности в сложившейся ситуации, является попыткой запутать мировое сообщество и сформировать у него ошибочное мнение.