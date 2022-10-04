Совет Федерации вслед за Государственной думой ратифицировал договоры с т.н. Донецкой и Луганской народными республиками, а также с Запорожской и Херсонской областями Украины о вхождении в состав Российской Федерации, передает РИА «Новости».

Отмечается, что решение было принято единогласно.

До этого 3 октября Конституционный комитет Совфеда одобрил законы о принятии новых регионов в состав России.

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам т.н. референдумов в «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их руководителями о принятии регионов в состав Российской Федерации. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими российской Конституции.