Совет Европы ожидает, что ЕСПЧ вскоре примет решение по запросу Еревана о конфликте с Баку

Совет Европы (СЕ) рассчитывает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в ближайшее время примет решение по запросу Еревана о промежуточных мерах в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом ТАСС сообщил в понедельник официальный представитель генсека Совета Европы Даниэль Хольтген.

«ЕСПЧ получил запрос от Армении о применении промежуточных мер согласно статье 39 регламента суда», — сказал он. «Пока не могу сказать, когда будет принято решение по этому обращению, но ожидаю, что это произойдет скоро», — подчеркнул Хольтген.

В соответствии со статье 39 регламента ЕСПЧ, по просьбе одной из сторон суд «может указать сторонам на любые предварительные меры, которые сочтет необходимым».

В воскресенье представительство Армении в ЕСПЧ сообщило о том, что Ереван обратился в Европейский суд по правам человека с просьбой применить в отношении Азербайджана промежуточные меры в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Под промежуточными или обеспечительными мерами подразумевается запрет ответчику совершать действия, которые могут привести к причинению непоправимого и одновременно существенного вреда заявителю или защищаемым интересам граждан.