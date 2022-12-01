Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит 1 декабря с Советом безопасности возможную операцию турецких вооруженных сил на севере Сирии и в Ираке. Об этом сообщает гостелеканал TRT Haber.

20 ноября Минобороны Турции объявило о начале операции «Коготь-меч». Анкара считает Рабочую партию Курдистана в Сирии причастной к теракту в центре Стамбула, который произошел 13 ноября.

По данным телеканала, помимо операции в Сирии и Ираке президент Турции намерен обсудить с Совбезом вопросы региональной и международной безопасности.

«Будут проведены многосторонние оценки для новой наземной операции против террористического присутствия на севере Сирии. Будет проведена оценка операций в северном Ираке», — говорится в сообщении.

Также Эрдоган намерен затронуть тему конфликта на Украине, отношения между этой страной и Россией. Глава государства расскажет о контактах, которые необходимо наладить для урегулированию разногласий между двумя этими государствами.