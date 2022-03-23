Завершилось заседание Совета национальной безопасности Турции под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Анадолу, заседание продолжалась примерно 3 часа 45 минут.

В Совете нацбезопасности заявили, что Турция продолжит свои посреднические усилия наряду с выполнением Конвенции Монтрё для поддержания мира и стабильности в Черном море.

Было отмечено, что взвешенная позиция Турции по снижению напряженности в северной части Черного моря и целенаправленность ее усилий по достижению глобального и регионального мира показали себя в последних событиях.