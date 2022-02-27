Совет безопасности ООН на заседании 27 февраля поддержал проведение специальной сессии по Украине. Об этом сообщило агентство новостей ООН.

Решение о созыве спецсессии поддержали 11 стран, две воздержались. Россия выступила против, однако, как отмечает агентство, при голосовании по процедурным вопроса постоянные члены не наделяются правом вето.

Специальная сессия должна быть проведена в течение 24 часов.

С 1950 года Генеральная Ассамблея ООН собиралась на экстренные сессии всего 10 раз.

Запрос на проведение экстренного заседания Генассамблеи поступил после того, как РФ 25 февраля заблокировала резолюцию, осуждающую вторжение России в Украину, в Совбезе. Резолюции Генассамблеи не имеют обязательной силы, но обладают политическим весом, отмечает Reuters. Источники агентства считают, что резолюция, осуждающая агрессию РФ, будет утверждена Генассамблеей. (gordonua.com)