Социальные сети готовятся к передаче 20 января официальных аккаунтов новой команде Белого дома

Компании Twitter Inc и Facebook Inc передадут контроль над официальными учетными записями президента США администрации Джо Байдена 20 января, в день инаугурации 46-го президента США. Об этом сообщили представители компаний, которым принадлежат соцсети «Твиттер» и «Фейсбуке».

Учетная запись, которая на обеих платформах называется @POTUS (аббревиатура от полного наименования должности главы государства – President Of The United States), является официальным аккаунтом президента США. Сам Дональд Трамп более активно использует свои личные учетные записи как в «Твиттере» (@realDonaldTrump), так и в «Фейсбуке» (@DonaldTrump).

При этом личные страницы Трампа более популярны среди пользователей, чем официальные аккаунты президента – к примеру, на его персональный аккаунт в «Твиттере» подписались 88,9 миллионов человек. Это почти в три раза больше числа подписчиков официальной страницы президента – 32,8 миллионов.

В «Фейсбуке» Трамп пишет в основном на личной странице, на которую подписаны 34,6 миллионов пользователей. Последняя запись Трампа на официальной странице президента в «Фейсбуке» с 6,4 миллионами подписчиков появилась 18 мая 2018 года, с тех пор президент прекратил что-либо публиковать в этом аккаунте. (Голос Америки)