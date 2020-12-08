Социалисты набрали 68,4% голосов на выборах в парламент Венесуэлы

Альянс социалистических партий Венесуэлы по итогам подсчета 98,63% бюллетеней набирает более 68% голосов на выборах в Национальную ассамблею, сообщил Национальный избирательный совет республики.
«В понедельник, 7 декабря, было передано 98,63% итоговых листов, явка составила 30,5% зарегистрированных избирателей, что составляет 6 251 080 действительных голосов», — говорится в сообщении совета в Twitter.
Согласно опубликованным данным, Большой патриотический полюс Симона Боливара — альянс социалистических партий Венесуэлы, включающий правящую Единую социалистическую партию, набирает на выборах в однопалатный парламент 4 277 926 голосов (68,43%). За идущий вторым Демократический альянс отдали голоса почти 1,1 миллиона человек (17,52%).(РИА Новости)
| 2020-12-08T10:38:45+04:00 8 декабря 2020, 11:02|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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