Сотрудники офисов президента и премьера Израиля заболели COVID-19

Сотрудник резиденции президента Израиля Реувена Ривлина и три охранника офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху получили положительный результат тестов на коронавирус. Об этом 13 июня сообщает The Times of Israel.

«Премьер-министр не обязан уходить на карантин, потому что охранников не было рядом», — заявили в канцелярии Нетаньяху, отметив, что сам глава правительства не заражен.

Между тем в резиденции Ривлина после выявления случая инфицирования консультируются с должностными лицами здравоохранения относительно других сотрудников, которые должны самоизолироваться, а также относительно последствий для 80-летнего президента.

По информации издания, всего в стране с начала пандемии зафиксировано 18 972 случая COVID-19, из них 177 — за последние сутки. Скончались 300 человек.

В конце марта Нетаньяху уходил на карантин после новости о заражении коронавирусом его советника по делам ультраортодоксальной общины Ривки Палух (iz.ru)