Оказавшийся отрезанным от западной финансовой системы Банк России намерен обучать своих сотрудников китайскому языку, чтобы профессионально взаимодействовать с партнерами из Китая.

Запрос ЦБ на оказание образовательных услуг по изучению китайского языка «в сфере профессиональных коммуникаций» появился на площадке «Сбербанк АСТ», пишет «Коммерсант», отмечая, что заявка была размещена во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

Согласно проектной документации, ЦБ планирует ежегодно обучать китайскому четыре группы слушателей численностью четыре-восемь человек. Обучение до 32 человек в год при численности более 45 тыс. сотрудников не выглядит масштабным, но оно будет иметь ежегодный регулярный характер.

Всего сотрудникам ЦБ предстоит пройти 288 академических часов программы, более 70% которой придется на практические занятия. Учить китайский язык сотрудники регулятора будут для его последующего «использования в бизнес-процессах и осуществления профессиональной коммуникации в сфере международного сотрудничества».

По данным HeadHunter, за год спрос на сотрудников со знанием китайского языка в финансовом секторе России вырос на 113%. Согласно подсчетам Superjob, количество вакансий, которые подразумевают знание китайского языка, за год выросло вдвое. В «Ингосстрах-Инвестициях» уже объявили о наборе сотрудников со знанием китайского языка, а в Альфа-банке видят большую перспективу в развитии отношений с китайскими организациями.