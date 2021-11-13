Состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшилось, к тюрьме пригнали реанимобиль, сообщает Эхо Москвы.

Напомним, что Саакашвили отправили в тюрьму вскоре по возвращении с Украины. Он был заочно осужден на 6 лет. Сам бывший глава государства свое преследование считает политическим и в заключении объявил голодовку.