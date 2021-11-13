Состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшилось, к тюрьме пригнали реанимобиль, сообщает Эхо Москвы.
Напомним, что Саакашвили отправили в тюрьму вскоре по возвращении с Украины. Он был заочно осужден на 6 лет. Сам бывший глава государства свое преследование считает политическим и в заключении объявил голодовку.
Саакашвили задержали 1 октября. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства. Кроме того, бывший президент фигурирует в делах об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры обжалованию не подлежат.