Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стабильное, осложнений не наблюдается, рассказала журналистам, как сообщает «Спутник-Грузия», реаниматолог Инеза Суламанидзе.

Консилиум, созданный по поручению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, впервые посетил Саакашвили в Горийском госпитале в субботу. В воскресенье они провели в госпитале, наблюдая за Саакашвили, практически весь день.

«Еще несколько дней заслуживают внимания, но можем с уверенностью сказать, что к этому моменту у нас не было осложнений», — сказала Суламанидзе.

По ее словам, лечение идет согласно рекомендациям врача Элене Гиоргадзе. Все процедуры проходят в спокойном режиме.

«Все налажено, общение налажено, все идет спокойно, в очень гуманном режиме. Г-н Михаил Саакашвили всем доволен. Сегодня все в порядке, эмоциональное состояние нормализовалось, ни одна из процедур, которые ему сегодня провели, не вызвала волнения», — сказала Инеза Суламанидзе.

По словам медика, у Саакашвили вчера было высокое давление, но сегодня он чувствует себя лучше.

Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на субботу. В данный момент он находится в отделении интенсивной терапии. После завершения процесса лечения заключенного вернут в Руставскую тюрьму.