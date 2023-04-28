Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает Управление по связям Администрации президента Турции.

Обсуждены война между РФ и Украиной, а также события в Сирии и Судане.

Президент Эрдоган подчеркнул, что продление трансграничного механизма доставки гуманитарной помощи Сирии имеет большое значение.

Глава государства также указал на важность пролонгации зерновой сделки. Турецкий лидер выразил готовность Анкары участвовать с межведомственной делегацией в деятельности рабочей группы, которая будет сформирована в случае достижения договоренности по аммиакопроводу.

Касаясь ситуации в Судане президент Эрдоган отметил, что Турция является страной, которая может наладить диалог с обеими сторонами конфликта.

Глава государства заявил о готовности Турции к сотрудничеству с ООН и организации у себя мирных переговоров с целью урегулирования ситуации в Судане. (Агентство Анадолу)