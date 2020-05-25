Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Турции

24 мая президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Турции поздравил главу нашего государства и азербайджанский народ по случаю праздника Рамазан, передал пожелания процветания.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за проявленное внимание и поздравление, в свою очередь выразил президенту Турции и турецкому народу поздравления и наилучшие пожелания по случаю праздника.

В ходе телефонного разговора главы государств говорили о работе в области борьбы с пандемией коронавируса, подчеркнули, что братские страны и народы, как всегда, и в этот тяжелый период находятся рядом друг с другом.

Президент Ильхам Алиев и президент Реджеп Тайип Эрдоган выразили уверенность в том, что азербайджано-турецкие дружеские и братские отношения и дальше будут успешно развиваться во всех направлениях.