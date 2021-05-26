Министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил во вторник вечером с главой Минобороны Армении Вагаршаком Арутюняном обстановку в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ в среду.

«В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес», — отметили в военном ведомстве.

Пресс-служба армянского военного ведомства накануне сообщала о переговорах Арутюняна и командующего российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Они обсудили ситуацию в Сюникской и Гегаркуникской областях на армяно-азербайджанской границе.