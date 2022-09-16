Состоялся телефонный разговор между госсекретарем США Энтони Блинкеном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Спутник Армения, об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Госсекретарь подтвердил нашу приверженность оказанию помощи Армении и Азербайджану в мирном урегулировании вопросов», – отметил Прайс, сообщается на сайте Госдепа США.

По словам Блинкена, дипломатия – единственный путь для решения вопроса. Госсекретарь заверил, что лично будет заниматься этой темой.