28 марта состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и вице-президентом Турецкой Республики Фуатом Октаем.

Как сообщает #, в ходе телефонного разговора была выражена удовлетворенность успешным развитием братских и союзнических отношений между двумя странами во всех сферах.

В целях выполнения поручений глав государств состоялся обмен мнениями о ходе работы, проводимой в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.

В то же время были обсуждены перспективы азербайджано-турецкого взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

Ф.Октай проинформировал о проводимых работах по ликвидации последствий сильного землетрясения на юго-востоке Турции и восстановительно-строительных мероприятиях.