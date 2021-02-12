Состоялось заседание трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России

Заместитель Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев, Вице-премьер-министр Республики Армения Мгер Григорян и Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук провели 12 февраля в режиме видеоконференции второе заседание трёхсторонней Рабочей группы, сообщает официальный сайт правительства РФ.

В ходе заседания был рассмотрен ход совместной работы, вытекающей из реализации пункта 9 Заявления Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 9 (10) ноября 2020 года, а также пунктов 2, 3, 4 Заявления от 11 января 2021 года, и согласован график дальнейшей работы.