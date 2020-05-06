Состоялось совместное заседание комитетов Милли Меджлиса

Сегодня состоялось совместное заседание комитетов по правам человека, а также по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламент).

В ходе заседания состоялись общественные обсуждения в связи с предлагаемыми в третьем чтении поправками в Кодекс об административных правонарушениях и законы «Об информации, информатизации и охране информации», «О средствах массовой информации», «О телерадиовещании», «О государственном языке в Азербайджане» и «Об общественном телерадиовещании».

После обсуждений вопросы были рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.