Состоялось первое заседание Попечительского Совета Фонда «YAŞAT»

В онлайн-формате состоялось первое заседание Попечительского Совета Фонда поддержки обеспечения раненых в ходе боев за защиту территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов «YAŞAT».

Об этом АПА сообщили в Службе «ASAN».

Председатель Государственного агентства по оказанию услуг граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев проинформировал о направлениях деятельности Фонда, созданного соответствующим Указом Президента Ильхама Алиева,были озвучены будущие цели фонда.

Напомним, согласно распоряжению главы государства, был утвержден состав Попечительского Совета Фонда. В него вошли:

Абдуллаев Чингиз Акиф оглу

Ализаде Севиндж Аскерхан гызы

Асланов Новрузали Давуд оглу

Ашина Месуд

Ибрагимов Мансум Исрафил оглу

Искендеров Анар Джамал оглу

Гасымов Балакиши Алекпер оглу

Новрузов Джахангир Муталлиб оглу

Рамалданов Шаир Рамалдан оглу

Сафаралиева Рена Теймур гызы

Закиев Ильхам Азизага оглу.