Состоялось онлайн-заседание Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике

31 марта состоялось онлайн-заседание Комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по труду и социальной политике.

Заседание провел председатель комитета Муса Гулиев.

На заседании наряду с депутатами комитета приняли участие и сотрудники отделов экономического и социального законодательства парламента.

Были обсуждены законопроекты «О социальном страховании», «О медицинском страховании», «О страховании от безработицы», «О занятости» и о внесении изменений в Трудовой кодекс.

Обсужденные документы в конце онлайн-заседания были рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

| 2020-04-01T13:37:37+00:00 1 апреля 2020, 13:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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