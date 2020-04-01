Состоялось онлайн-заседание Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике

31 марта состоялось онлайн-заседание Комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по труду и социальной политике.

Заседание провел председатель комитета Муса Гулиев.

На заседании наряду с депутатами комитета приняли участие и сотрудники отделов экономического и социального законодательства парламента.

Были обсуждены законопроекты «О социальном страховании», «О медицинском страховании», «О страховании от безработицы», «О занятости» и о внесении изменений в Трудовой кодекс.

Обсужденные документы в конце онлайн-заседания были рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.