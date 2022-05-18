18 мая состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Литвы Гитанаса Науседы в расширенном составе.

Информацию об этом распространила пресс-служба Президента.

Выступая на встрече, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

— Господин Президент, члены делегации, еще раз добро пожаловать в Азербайджан. Только что мы провели с господином Президентом очень хорошие и широкие обсуждения, связанные с различными важными вопросами двустороннего сотрудничества, а также региональным развитием, безусловно, сотрудничеством между Европейским Союзом и Азербайджаном. Мы видим, что в наших взглядах очень много схожего.

Что касается развития двусторонних связей, то мы настроены весьма оптимистично. Мы обсудили с господином Президентом те отрасли в экономическом секторе, которые с нашей точки зрения являются обнадеживающими. Считаю, что сегодня члены делегаций уже приступили к контактам и продолжат их, потому что очень важно наладить прямые личные контакты между лицами, ответственными за различные отрасли. Конечно, очень обнадеживающим является бизнес-форум. Мне известно, что будут подписаны документы, а также, что важно, налажены прямые контакты между бизнес-кругами. Как мы обсудили с господином Президентом, потенциальные сферы сотрудничества действительно очень широки – от информационных технологий до сельского хозяйства, туризма, энергетики, возобновляемых источников энергии, транспорта. Считаю, что мы можем добиться отличных результатов, потому что наши отношения имеют очень хорошую политическую основу, а официальный визит Президента является важным фактором в двусторонних связях.

Есть также взаимопонимание в вопросе путей развития связей между Европейским Союзом и Азербайджаном. Мы признательны Литве, ее правительству, Президенту за поддержку планов Азербайджана, касающихся тесных связей с Европейским Союзом. Конечно, воспользовавшись этой хорошей возможностью, мы должны усилить двусторонние связи. Мы также широко обсудили положение в регионе, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Мне известно, что после Азербайджана Президент совершит визит в Армению. Таким образом, уверен, что по завершении этого визита у него сформируется полное представление. Но наша позиция очень открыта. Мы хотим подписать мирное соглашение с Арменией. Мы хотим нормализовать отношения и перевернуть страницу вражды. Таким образом, господин Президент, членам делегаций предстоит обсудить много вопросов.

Еще раз добро пожаловать и благодарю Вас за визит в Азербайджан.

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал:

— Благодарю, господин Президент. Вы уже отметили вопросы, которые мы имели возможность обсудить. Особенно важное значение среди них представляют ситуация, связанная с безопасностью в регионе, наше сотрудничество во многих сферах в целом и экономическое сотрудничество. Именно поэтому вместе со мной находится делегация, в состав которой входят заместители министров, заместители министров экономики, транспорта, образования, сельского хозяйства. Мы уже обсудили сферы, которые могут быть весьма обнадеживающими, в частности, стараемся добиться увеличения торгового оборота между нашими странами. Я уже стал свидетелем того, что импорт из Азербайджана вырос в несколько раз. К сожалению, положение дел с экспортом у нас не такое. В любом случае, мы рады, что дела у вас идут хорошо. Я вижу большой потенциал сотрудничества в отраслях, значение которых для Литвы постепенно возрастает. Это – секторы с высокой добавленной стоимостью. Важное значение имеют финансовые технологии, ИКТ, биотехнологии и, конечно, традиционные отрасли, продовольственная продукция. Литва традиционно была очень сильной в экспорте продуктов питания. Самая большая часть нашего экспорта приходится на долю рынка Европейского Союза. Вы знаете, что требования рынка Европейского Союза очень высоки.