Состоится Международный симпозиум, посвященный 100-летию советской оккупации Азербайджана

27-30 апреля состоится Международный научный симпозиум на тему «Переломная точка истории Азербайджана: столетие оккупации 27 апреля (1920-2020)».

По сообщению Института истории Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), об этом говорится в распоряжении от 18 февраля 2020 года президента НАНА, академика Рамиза Мехтиева.

Директор Института истории, академик Ягуб Махмудов на заседании расширенного Ученого совета учреждения подробно рассказал о распоряжении президента НАНА.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе НАНА, координатором Международного симпозиума, который пройдет при совместной организации Высшего совета культуры, языка и истории имени Ататюрка Турецкой Республики, Университета Анкара и Турецкого агентства сотрудничества и координации (ТИКА), выступит Институт истории НАНА. Мероприятие состоится при совместном участии научно-исследовательских учреждений отделений НАНА: гуманитарного и общественных наук.

«В апреле этого года исполняется 100 лет со дня оккупации Северного Азербайджана большевиками. 27 апреля 1920 года XI Красная Армия Советской России вторглась в Северный Азербайджан, нарушив все нормы международного права. В результате Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) пала, и это историческое событие оказало негативное влияние на будущую судьбу нашего народа», — пояснил академик Ягуб Махмудов.

На заседании члены Ученого совета приветствовали распоряжение Рамиза Мехтиева о проведении симпозиума на тему «Переломная точка истории Азербайджана: столетие оккупации 27 апреля (1920-2020)».

Затем на заседании Ученого совета заведующий отделом истории азербайджанской культуры института, профессор Маис Амрахов выступил с докладом о видном деятеле АДР Гамид беке Шахтахтинском (1880-1944). В докладе отмечается, что имя Гамид бека Шахтахтинского вписано в историю государственности и образования Азербайджана ХХ века. Гамид бек Шахтахтинский был заместителем министра просвещения во 2, 3 и 4-ом кабинетах министров АДР, а также министром просвещения и религиозных верований в 5-м кабинете. Он проделал большую работу по открытию в городах и селах Азербайджана школ и семинариев на родном языке. Имеет заслуги в организации Бакинского государственного университета, где проработал преподавателем и проректором. Шахтахтинский – одна из жертв сталинских репрессий: погиб в 1944 году в Архангельской области, куда был сослан.

В завершение заседания Ученого совета принято решение о проведении отдельной научной конференции, посвященной 140-летию со дня рождения Гамид бека Шахтахтинского.